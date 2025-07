serve il reato di abuso di popolo

Basterebbe questo per dire che il popolo il potere ce l’ha già, e che il vero rischio è abbandonarsi alla retorica dell’abuso, piuttosto che valorizzare la sua scelta democratica. È ora di ascoltare davvero la voce dei cittadini, affinché la partecipazione non sia solo un esercizio formale, ma il motore di una società più giusta e trasparente. Solo così potremo costruire un’Italia forte e consapevole del suo ruolo.

Se c'è una cosa che il popolo ha fatto stavolta è scegliere una maggioranza di governo per l'Italia. Una maggioranza che, piaccia o no, ha ripristinato dopo oltre un decennio la Costituzione formale e sostanziale: basta bugie tecniche, governicchi arrampicati sul curriculum di questo o quel professore. I partiti che hanno la maggioranza guidano il Paese fino alle prossime elezioni. Basterebbe questo per dire che il popolo il potere ce l'ha già, quello che manca invece è un reato nel codice penale per punire chi di questo popolo, quello italiano, abusa di continuo. Vedere Pro Pal fare una gazzarra di fronte alla sede di Libero e de Il Giornale chiamando servi i direttori e i giornalisti che non la pensano come loro è la prova che oggi a sinistra non si vuole la democrazia ma la censura. 🔗 Leggi su Iltempo.it