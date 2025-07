Il giallo dell' uomo trovato morto in un sacco di plastica chi era Salvatore Italiano

Il mistero avvolge la tragica morte di Salvatore Italiano, l'anziano ritrovato ieri pomeriggio in un sacco di plastica a Milazzo. Colpito da due proiettili, uno al capo e uno al petto, la sua identità e le circostanze dell’omicidio sono ancora ignote, alimentando sospetti e domande senza risposta. La vicenda scuote la comunità , che si interroga su chi potesse desiderare la sua fine e perché. La verità sta emergendo, e le indagini continuano con fermezza.

Due colpi di pistola, una al capo e una al petto. Sarebbe morto così Salvatore Italiano, l’anziano trovato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, in un sacco a Milazzo, in via Capuana nella zona di Ponente. Ad avvisare la polizia alcuni passanti che andavano al mare e che avevano notato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - morto - sacco - salvatore

Aulla: capriolo trovato morto in un terreno privato. Salvato cucciolo - Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara).

#Milazzo: sarebbe Salvatore Italiano 84enne, l’uomo trovato morto oggi pomeriggio in via Capuana, all’interno di un sacco nero. Vai su Facebook

Milazzo, cadavere di un uomo trovato in un sacco di plastica; Uomo trovato morto in due sacchi della spazzatura: Salvatore Italiano aveva 84 anni, è stato ucciso con tre co; E' di Salvatore Italiano, il cadavere trovato dentro un sacco. L'uomo vendeva vino in via Carrubaro.

Uomo trovato morto in due sacchi della spazzatura: Salvatore Italiano aveva 84 anni, è stato ucciso con tre colpi di pistola - Il cadavere di un uomo, riposto dentro ad un sacco di plastica, è stato rinvenuto, nel primo pomeriggio, in via Capuana nella zona di Ponente, ... Lo riporta msn.com

Il giallo dell'uomo trovato morto in un sacco di plastica, la polizia avvertita dai bagnanti - Sul corpo sarebbero state trovate ferite da arma da fuoco ... Da today.it