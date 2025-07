Alluvione Texas oggi la visita di Trump a Kerville Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi L’accusa | Nessuno ha ordinato l’evacuazione

Oggi, Kerrville si prepara ad accogliere la visita di Donald Trump e Melania, in un momento segnato da una tragedia senza precedenti. Le devastanti alluvioni nel Texas hanno causato 120 vittime e oltre 170 dispersi, sollevando accuse sulla mancata evacuazione ordinata. Questa visita simbolica mira a portare attenzione e aiuti in una regione duramente colpita. La speranza è che il sostegno possa fare la differenza in questa emergenza.

Kerrville, 11 luglio 2025 – Donald Trump è atteso oggi con la first lady Melania nelle zone del Texas colpite dalla devastante alluvione. Il bilancio delle vittime continua a salire ed è sempre piĂą grave. Le autoritĂ Â hanno aggiornato a 120 il numero delle persone uccise dalle devastanti inondazioni nel centro del Texas lo scorso fine settimana, con piĂą di 170 dispersi. Il presidente Usa e la first lady sono attesi a Kerrville, che si trova a circa 162 chilometri a ovest di Austin alle 12 ora locale (le 19 in Italia). La zona circostante della contea di Kerr è stata particolarmente colpita. Intanto gli abitanti lanciiano accuse alle autoritĂ : “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione Texas, oggi la visita di Trump a Kerville. Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi. L’accusa: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”

