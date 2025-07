I raid degli agenti anti-immigrazione di Trump in chiese e ospedali terrorizzano la California | la vita sospesa degli irregolari

Di fronte a un clima di crescente tensione e paura, il vescovo Rojas offre un rifugio di speranza e solidarietà, dimostrando che la comunità religiosa può essere un faro di conforto in tempi di crisi. La sua dispensa dalla messa domenicale non è solo un gesto pratico, ma un messaggio potente di vicinanza e protezione per tutti coloro che vivono nel timore delle operazioni di polizia. In questi momenti, la fede diventa un'àncora di umanità e resistenza.

Dispensa dalla messa della domenica. È quanto il vescovo di San Bernardino, Alberto Rojas, concede ai suoi fedeli. “C’è una paura reale che attanaglia molti nelle nostre comunità” spiega Rojas, che racconta di suoi parrocchiani prelevati dagli agenti dell’immigrazione la domenica, mentre andavano a messa. “Voglio che le nostre comunità di immigrati sappiano che la Chiesa è al loro fianco e cammina con loro in questo momento difficile”, continua Rojas, che lascia ai fedeli non in regola con il visto la possibilità di saltare la messa. È una decisione clamorosa, che dà il senso del terrore che i raid degli agenti dell’immigrazione stanno diffondendo in California e in vaste aree degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I raid degli agenti anti-immigrazione di Trump in chiese e ospedali terrorizzano la California: la vita sospesa degli irregolari

