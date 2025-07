Si torna a marciare contro il ponte sullo Stretto in corteo a Contesse e Villaggio Unrra contro la devastazione

Domani, sabato 12 luglio, si torna in strada per difendere il nostro territorio con un nuovo corteo contro il Ponte sullo Stretto. L’appuntamento è alle 18 in via Calispera, nello slargo di fronte alla Scuola "Salvo d’Acquisto" nel rione Unrra, cuore pulsante della protesta. Un gesto di unità e determinazione per fermare la devastazione ambientale e proteggere il futuro delle nostre comunità . La mobilitazione continua: insieme possiamo fare la differenza.

Nuovo corteo contro il Ponte sullo Stretto domani, sabato 12 luglio. Stavolta il concentramento sarĂ alle 18 in via Calispera, slargo antistante Scuola "Salvo d’Acquisto" del rione Unrra che insieme a Contesse dovrebbe diventare sede di cantiere operativo in vista della realizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

