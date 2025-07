Assegnazioni provvisorie docenti 2025 26 domanda dal 14 al 25 luglio | chi può partecipare le deroghe i motivi IL CONTRATTO firmato PDF

Se sei un docente, un Ata o personale educativo interessato alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/28, non perdere l'occasione! La domanda potrà essere presentata dal 14 al 25 luglio, ma chi può partecipare e quali deroghe sono previste? Scopri tutti i dettagli, i motivi di eventuale esclusione e il contratto firmato in formato PDF. Restate aggiornati per non perdere nessuna opportunità!

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo per il triennio 202528. Per l’anno scolastico 202526 la domanda potrà essere presentata nel periodo 14 – 25 luglio. L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 202526, domanda dal 14 al 25 luglio: chi può partecipare, le deroghe, i motivi. IL CONTRATTO firmato PDF . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - domanda - luglio

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028: sottoscritta l’ipotesi. Dal 14 luglio la presentazione delle domande. Grazie alle nostre proposte ampliata la platea di coloro che potranno fare domanda e del sistema delle deroghe. Il CCNI si conferma Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie personale ATA, domande al via dal 14 luglio: i motivi per richiederla https://scuolainforma.news/assegnazioni-provvisorie-personale-ata-domande-al-via-dal-14-luglio-i-motivi-per-richiederla/… via @Scuolainforma Vai su X

Assegnazioni provvisorie docenti 2025: domande dal 14 al 25 luglio. Deroghe, precedenze e non solo. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Venerdì 11 luglio alle 16:00; Assegnazioni provvisorie 2025, domande dal 14 al 25 luglio – Rivedi la Diretta; Raggiunta l'intesa per il CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per il triennio 2025/26-2027/28.

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2025/26: domande dal 14 al 25 luglio. Chi può richiederla e per quali motivi - Firmata oggi l'ipotesi di CCNI relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028. Segnala orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2025, le date e le domande che riguardano docenti e Ata - Mercoledì 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028. Scrive tecnicadellascuola.it