Lastra a Signa | muore 37enne nello scontro frontale tra auto Due feriti uno è grave

Tragedia a Lastra a Signa: un incidente frontale tra due auto sulla via Vecchia Pisana ha causato la morte di un uomo di 37 anni e il ferimento gravissimo di un'altra persona. La strada che collega Malmantile si è trasformata in scena di un dramma che scuote la comunità locale. Cosa ha scatenato questa terribile collisione? Ora, le forze dell'ordine stanno indagando per fare chiarezza sull'accaduto.

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, 10 luglio 2025, a Lastra a Signa. sulla via Vecchia Pisana via di Rimaggio, la strada che porta a Malmantile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lastra a Signa: muore 37enne nello scontro frontale tra auto. Due feriti, uno è grave

In questa notizia si parla di: lastra - signa - muore - 37enne

Meningite in Toscana: caso a Lastra a Signa, ragazza ricoverata al Meyer - Una ragazza di Lastra a Signa è stata ricoverata all'ospedale Meyer per meningite causata dal ceppo del meningococco B.

Lastra a Signa: muore 37enne nello scontro frontale tra auto. Due feriti, uno è grave; Via Vecchia Pisana, schianto tra auto. Morto un giovane, un altro è grave; Andrea muore a 31 anni dopo un tuffo in mare davanti agli amici all'isolotto di Ortano.

Sangue sulla strada, 37enne perde il controllo dell'auto e muore - Tragedia della strada nella notte a Lastra a Signa: un 37enne, Nicko Villani, di Montelupo Fiorentino, è morto in un incidente stradale. Lo riporta lanazione.it

Tragedia a Lastra a Signa: muore durante il giro di consegne. Chi era ... - Chi era la vittima Nico Carli, 49 anni, potrebbe avere avuto un malore. lanazione.it scrive