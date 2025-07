50 anni dopo | la classe V E del Liceo Battaglini torna tra i banchi tra ricordi e risate

in un viaggio emozionante tra ricordi indelebili e risate condivise, rivivendo i momenti più belli di quella memorabile giornata. È un’occasione speciale per celebrare non solo il passato, ma anche l’amicizia che ha resistito al tempo e alle sfide della vita. Un evento che ha riunito cuore e cuore in un abbraccio di nostalgia e gioia. E così, tra sguardi pieni di affetto e storie da raccontare, hanno scritto un nuovo capitolo di questa straordinaria avventura.

Tarantini Time Quotidiano Un goliardico ritorno tra i banchi del Liceo Battaglini: gli studenti della Classe V E si sono ritrovati in mattinata, con qualche capello bianco in più, ma con la stessa energia e allegria, per festeggiare insieme il mezzo secolo dal loro esame di maturità nel prestigioso liceo tarantino. Dopo la tradizionale foto sulla scalinata di ingresso del liceo, la stessa scattata 50 anni addietro dopo la maturità, sono entrati nell’istituto scolastico e hanno occupato i banchi dell’aula in cui sedevano mezzo secolo addietro, tutti diciottenni spensierati. Questi i loro nomi: Giuseppe Campanelli, Paolo Bellipanni, Maurizio Cocciolo, Pietro De Franco, Augusto Fracasso, Fabio Franzoni, Cosimo Gigante di N, Vito Ligorio, Claudio Lucarella Cosimo Gigante di A, Efisio Marras, Giuseppe Marzulli, Sergio Minafra, Danilo Neglia, Giuseppe Perrini, Donato Racugno, Cesare Ricchiuti e Ivo Serio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - 50 anni dopo: la classe V E del Liceo Battaglini torna tra i banchi, tra ricordi e risate

In questa notizia si parla di: liceo - banchi - anni - classe

Rimaturità al Liceo Galileo a Firenze: ex studenti di nuovo sui banchi per la seconda edizione. Un ponte tra generazioni e valorizzazione delle materie classiche - La Rimaturità torna al Liceo Classico Galileo di Firenze con la sua seconda edizione, offrendo agli ex studenti l'opportunità di rivivere le emozioni scolastiche.

DOPO 50 ANNI LA CLASSE V/B DEL LICEO SCIENTIFICO TORNA IN AULA ••Incontrarsi dopo tanto tempo per rivivere momenti spensierati trascorsi sui banchi di scuola! E' quello che hanno vissuto dopo 50 anni gli ex compagni della classe V/B del Liceo Sci Vai su Facebook

Dopo 50 anni gli ex studenti tornano sui banchi di scuola: “Oggi amici per scelta”; Stessa aula e stesso banco: dopo 36 anni i “Palmierini” della sezione E tornano a scuola; Liceo Rinaldini, la mamma di un'alunna: «Larve sui banchi e muffa, la scuola intervenga subito».

Taranto: quella V E, cinquanta anni dopo Ieri il ritrovo al "Battaglini" - Un goliardico ritorno tra i banchi del Liceo Battaglini: gli studenti della Classe V E si sono ritrovati in mattinata, con qualche capello bianco in più, ma con la stessa energia e allegria, per ... Si legge su noinotizie.it

La classe 5 A del liceo Copernico si ritrova a 50 anni dal diploma - che allora sui banchi di scuola ci hanno insegnato anche i valori della vita. Lo riporta lanazione.it