Trump annuncia dazi al 35% per il Canada | E quelli per l'Europa arrivano oggi

L’annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 35% al Canada a partire dal 1° agosto scuote i mercati e mette in allerta l’Europa, attesa di conoscere le sue prossime mosse. Questa escalation commerciale potrebbe ridisegnare gli equilibri globali, influenzando prezzi, relazioni internazionali e le nostre vite quotidiane. Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione e le possibili conseguenze che ci aspettano nei prossimi giorni.

Gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% al Canada a partire dal 1° agosto. Lo ha deciso Donald Trump, comunicandolo in una lettera a Ottawa. C'è attesa per la comunicazione all'Unione europea, che dovrebbe arrivare oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

