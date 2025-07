Trump come Superman il fotomontaggio della Casa Bianca | Simbolo di speranza verità e giustizia

Superman, con la celebre T e il mantello svolazzante, pronto a difendere i valori di giustizia e speranza. Un fotomontaggio che trasmette un messaggio forte: anche Trump, come l'eroe dei fumetti, si presenta come simbolo di forza e rinascita per gli americani. La Casa Bianca ha scelto di condividere questa immagine, sottolineando l’aspirazione a un futuro di coraggio e determinazione. È un'immagine che invita a riflettere sul potere delle icone e sulla loro capacità di ispirare.

"È un uccello? È un aereo? No, è Superman Trump!", si potrebbe dire. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto suo anche l'eroe simbolo del Paese. L'account ufficiale della Casa Bianca ha infatti pubblicato sui social un'immagine dove il volto di Donald Trump è stato fotoshoppato sopra al corpo di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: trump - superman - casa - bianca

#Netanyahu candida #Trump al #Nobel per la pace, a cena alla Casa Bianca rivela la lettera scritta al Comitato Vai su Facebook

Donald Trump come Superman: il post sull’account ufficiale della Casa Bianca; Trump come Superman, il fotomontaggio della Casa Bianca: Simbolo di speranza, verità e giustizia; Dopo la versione Papa, ora Trump diventa Superman.

Dopo la versione Papa, ora Trump diventa Superman - La Casa Bianca ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump vestito da Superman, accompagnata dalle parole "Verità", "Giustizia" e dalla fras ... Lo riporta msn.com

II nuovo Superman è la storia di un immigrato che ci fa paura - Joseph Boakai, nonostante l'imbarazzo, si è limitato a spiegargli che sì, ha studiato l'inglese nella sua vita. Da rivistastudio.com