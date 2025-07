Li hanno separati uccisi e sepolti in fosse comuni | perché Srebrenica è ancora una ferita aperta

Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995), Srebrenica era stata proclamata “città sicura” dalle Nazioni Unite, ma si rivelò il teatro di uno dei più atroci genocidi europei post-Olocausto. Le vittime furono trucidate, sepolte in fosse comuni e lasciate nel silenzio dell’ingiustizia. A trent’anni da quell’orrore, il ricordo di Srebrenica rimane un monito vivo, affinché simili atrocità non si ripetano mai più.

L’11 luglio 1995, la cittadina di Srebrenica, in Bosnia orientale, divenne teatro di uno dei crimini più gravi del dopoguerra europeo: il genocidio di oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani. A trent’anni da quell’orrore, riconosciuto come genocidio dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 2007, il ricordo rimane un monito per la comunità internazionale. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995), Srebrenica era stata dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, sotto la sorveglianza di un contingente olandese dell’UNPROFOR. Tuttavia, l’11 luglio 1995, le forze serbo-bosniache, guidate dal generale Ratko Mladi? e supportate dal gruppo paramilitare degli “Scorpioni”, entrarono nella città. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Li hanno separati, uccisi e sepolti in fosse comuni: perché Srebrenica è ancora una ferita aperta

In questa notizia si parla di: srebrenica - separati - uccisi - sepolti

Trent'anni dopo, a Srebrenica mancano all'appello ancora mille morti; 25° anniversario del genocidio di Srebrenica. Le vittime attendono ancora giustizia; GENOCIDIO DI SREBRENICA: PERCHÉ I GIOVANI NON DIMENTICHINO.

Quello che successe a Srebrenica, 30 anni fa - L'esercito dei serbi di Bosnia Erzegovina uccise migliaia di prigionieri bosgnacchi: fu il primo genocidio in Europa dalla Seconda guerra mondiale ... Si legge su ilpost.it

Gaza è una nuova Srebrenica moltiplicata per dieci: un massacro sotto gli occhi dell’Onu - A 30 anni dal genocidio di Srebrenica, Gaza è teatro di un nuovo massacro mentre l'Onu si dimostra incapace di intervenire. Segnala ilfattoquotidiano.it