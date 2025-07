Gaza è una nuova Srebrenica moltiplicata per dieci | un massacro sotto gli occhi dell’Onu

Tra il ricordo di Srebrenica e le atrocità di Gaza, il mondo si interroga: come è possibile che, a quasi 80 anni dalla creazione delle Nazioni Unite, i crimini contro l'umanità continuino a ripetersi sotto gli occhi della comunità internazionale? L’anniversario dell’ONU ci invita a riflettere su quanto ancora si debba fare per prevenire il ripetersi di simili tragedie. È tempo di agire e di non dimenticare.

1945-2025, 80 anni di Nazioni Unite: la carta, firmata a San Francisco il 24 giugno, entrò in vigore il 24 ottobre, dopo la ratifica da parte dei Paesi membri – allora, 51; oggi, 193. 1995-2025, 30 anni dalla strage di Srebrenica: l’11 luglio, ricorre la Giornata internazionale istituita solo l’anno scorso dall’Onu, momento di riflessione e commemorazione del genocidio svoltosi nella località bosniaca: oltre 8000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci vi furono trucidati. Una pagina, forse la più cruenta, della guerra in Bosnia-Erzegovina. L’eccidio, compiuto da unità dell’Esercito della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina, guidate dal generale Ratko Mladic, con l’appoggio di gruppi para-militari, è una macchia sulla fedina dell’Onu: l’area di Srebrenica, infatti, era stata dichiarata dalle Nazioni Unite zona protetta e vi stazionava un contingente olandese di caschi blu dell’UnProfor, acromico di Un Protection Force. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza è una nuova Srebrenica moltiplicata per dieci: un massacro sotto gli occhi dell’Onu

