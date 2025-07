Trump annuncia dazi del 35% al Canada avvisa l’Ue | Oggi la lettera sulle tariffe

In un clima di crescente tensione commerciale, Donald Trump annuncia una serie di misure protezionistiche che scuotono gli equilibri globali. Dazi del 35% sul Canada e tariffe dal 15 al 20% per altri Paesi segnano una sfida diretta al libero scambio. Intanto, si intensificano le ambizioni di sostegno all’Ucraina e un possibile irrigidimento nei confronti di Mosca. La scena internazionale si prepara a nuovi scenari: vediamo cosa ci riserva il futuro.

Dazi del 35% contro il Canada, tariffe del 15-20% per altri Paesi. In arrivo nuove armi per l’Ucraina e un possibile irrigidimento verso Mosca.. Il presidente statunitense Donald Trump ha ufficializzato una nuova ondata di misure protezionistiche: a partire dal 1° agosto, entreranno in vigore dazi del 35% su alcuni beni importati dal Canada. Parallelamente, la Casa Bianca ha fatto sapere che oggi verrĂ inviata una lettera all’Unione Europea, annunciando un potenziale aumento generalizzato delle tariffe anche verso i partner europei. Trump ha spiegato, in un’intervista rilasciata a NBC, che l’intenzione è di estendere dazi del 15% o del 20% “ a tutti i Paesi che non hanno ancora ricevuto le lettere”, sottolineando che “tutti pagheranno “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it