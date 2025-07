Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 11 luglio

Benvenuti alle previsioni di "Le Stelle di Branko" per venerdì 11 luglio 2025, l'oroscopo più amato dagli italiani. Come si aprirà questa giornata per i vari segni dello Zodiaco? Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle e prepariamoci a vivere un weekend ricco di emozioni e sorprese, perché il destino è scritto tra le costellazioni e…

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 11 luglio 2025. Ariete Siete ancora sotto l'effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi ancora una pausa salutare e vedrete che gli umori e gli stati d'animo incostanti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna nel tardo pomeriggio ritorna leggera in Acquario sarà facile discutere nel lavoro, perfetta per i viaggi. Saturno, che non lascia troppo spazio alla superficialità, vuole che vi concentriate sui cambiamenti in famiglia.