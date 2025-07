Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto | la situazione a Catania

La nuova rete ospedaliera in Sicilia sta accendendo il dibattito a Catania, dove i sindaci hanno espresso forte opposizione alla bozza attuale, chiedendo più tempo per analizzarla e confrontarsi. La proposta, che prevede tagli ai posti letto, ha suscitato proteste e tensioni nella comunità locale, evidenziando come le decisioni sulla sanità possano influenzare direttamente la vita dei cittadini. È fondamentale ascoltare le voci di chi vive e lavora in prima linea.

Proteste e in generale una "levata di scudi" dalla conferenza dei sindaci del Catanese nei confronti della bozza di rete ospedaliera che adesso dovrebbe andare al vaglio della commissione sanità all'Ars. I sindaci che hanno partecipato hanno chiesto più tempo per poter esaminare e confrontare i.

Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione, Cisl Fp: "Basta con gli annunci" - rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione. La Cisl FP di Agrigento denuncia da tempo i ritardi nell’adozione della nuova rete ospedaliera, dell’atto aziendale e dell’aumento delle dotazioni organiche.

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno. Pronto il piano dell'assessorato alla Sanità per il riordino delle strutture ospedaliere nell'Isola, tra pubblico e privato

Nuova rete ospedaliera, c'è la bozza e si alza la tensione - PALERMO – La riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia è alle porte e, come di consueto, appena la bozza elaborata dall'assessorato alla Salute ha iniziato a circolare partiti, associazioni e ...

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno - Pronto il piano dell'assessorato alla Sanità per il riordino delle strutture ospedaliere nell'Isola, tra pubblico e privato.