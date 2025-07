Vicino l’accordo tra Trump e TikTok | Pronta una app parallela per gli Usa Quote di maggioranza ad aziende americane

Il duello tra Donald Trump e il governo cinese su TikTok si fa sempre più acceso, coinvolgendo 160 milioni di utenti negli USA. Con l'accordo in vista e una possibile app parallela pronta all'uso, i giochi di potere tra le grandi aziende americane e Pechino si intensificano. Navigando tra minacce, leggi e strategie, il futuro di TikTok negli Stati Uniti resta tutto da scrivere, lasciando spazio a nuove alleanze e opportunità.

Un braccio di ferro tra Donald Trump e il governo di Pechino per il controllo di TikTok. E 160 milioni di utenti sul piatto: è il numero di cittadini statunitensi iscritti alla piattaforma, tra creator e consumatori di contenuti. Dapprima le minacce e una legge ad hoc approvata sotto l’amministrazione Biden ed entrata in vigore a gennaio di quest’anno: il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act dispone la censura delle applicazioni controllate da governi “nemici” – qualificati come tali dalla Casa Bianca, sulla base di considerazioni strategiche e geopolitiche. ByteDance, la società cinese che gestisce il social, è obbligata a cederne la proprietà ad aziende statunitensi, altrimenti TikTok chiuderà i battenti: il governo Usa spegnerà l’interruttore, rimuovendolo dagli appstore nazionali e oscurando definitivamente, su tutto il territorio, la piattaforma di condivisione video più popolare del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vicino l’accordo tra Trump e TikTok: “Pronta una app parallela per gli Usa”. Quote di maggioranza ad aziende americane

