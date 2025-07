Il potere ostentato dai Nizza | la devozione a Sant' Agata e il nome del boss sulla candelora

Il potere ostentato dai Nizza, affiliati ai Santapaola-Ercolano, si estendeva ben oltre la semplice presenza criminale. La devozione a Sant’Agata e il nome del boss sulla candelora testimoniano un legame profondo con le tradizioni, mentre droga, armi e esplosivi svelano l’aspetto più minaccioso della loro attività . Tuttavia, ciò che davvero impressiona è la loro voglia di dominare il territorio anche con...

Il potere ostentato dai Nizza: la devozione a Sant'Agata e il nome del boss sulla candelora - un'esibizione di forza e prepotenza che lasciava il segno tra i quartieri. La loro presenza si manifestava non solo attraverso intimidazioni e minacce, ma anche con gesti simbolici come la devozione a Sant'Agata e il nome del boss sulla candelora, simboli di una supremazia che mirava a consolidare il controllo e a seminare paura.

Il boss dal carcere: così Banana Nizza ha continuato a comandare il clan tra lettere, videochiamate e minacce; Catania, lo stendardo del boss tra i devoti di Sant'Agata: il potere del clan ostentato durante la festa.

