LIVE Italia-Nuova Zelanda Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | debutta il Setterosa!

Benvenuti alla nostra diretta live dell’attesissimo debutto del Setterosa ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025 a Singapore! Alle 11.35, l’Italia sfida la Nuova Zelanda all’OCBC Aquatic Centre nel Girone A, mettendo in campo passione e determinazione. Seguite con noi ogni emozionante momento di questa partita fondamentale per la nazionale italiana. La prova delle azzurre promette scintille: preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025, debutta il Setterosa. Nella giornata di oggi, alle ore 11.35, prende il via l’edizione del Mondiale 2025 di pallanuoto femminile per il Setterosa. A Singapore, all’OCBC Aquatic Centre, le azzurre sfideranno la Nuova Zelanda nel Girone A. La nazionale femminile di pallanuoto italiana cerca la prima vittoria per giocarsi il primato contro l’Australia (13 luglio) e successivamente contro la squadra di casa, Singapore (15 luglio). Il CT, Carlo Silipo, si trova a capo di un team rivoluzionato: otto atlete su quindici sono esordienti. 🔗 Leggi su Oasport.it