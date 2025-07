L’origine del buon governo? Il senso del limite perché il potere è fallibile

L’origine del buon governo risiede nel riconoscimento dei limiti del potere, poiché esso è intrinsecamente fallibile. In un’epoca in cui la politica si fa sempre più complessa, comprendere il senso di responsabilità e moderazione è fondamentale per garantire il bene comune. Con questa consapevolezza, inauguriamo un percorso di riflessione che invita a valorizzare le virtù della democrazia come missione di servizio e di equilibrio.

Pubblichiamo per gentile concessione della Libreria editrice vaticana uno stralcio dell'introduzione di Pensare il buon governo. La democrazia e i limiti del potere (pagg. 164, euro 20), volume a firma di Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all'università del Molise. Il saggio raccoglie riflessioni sul tema della politica quale missione al servizio del bene comune. Ogni libro ha una storia e la storia del presente libro ha a che fare con il mio personale sentimento di gratitudine nei confronti di una terra e della sua Chiesa: l'Alto vastese e la diocesi triventina; in questa piccola porzione di mondo affondano le radici della mia famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’origine del buon governo? Il senso del limite perché il potere è fallibile

