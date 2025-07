Juventus | evoluzione per il progetto bianconero

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su un’evoluzione strategica che mira a rafforzare il roster e rilanciare le ambizioni sportive. Con Damien Comolli alla guida del progetto, il club si muove con attenzione, bilanciando desiderio di vittoria e limiti economici. Un percorso promettente che potrebbe portare la Vecchia Signora a dominare nuovamente sui campi, segnando un blank nuovo nel suo prestigioso percorso.

Strategie per una nuova stagione La Juventus affronta il mercato con determinazione in vista di una evoluzione. Le indiscrezioni raccolte nei forum online di Torino parlano di un club al lavoro per rinforzare la squadra. Damien Comolli, mente del progetto bianconero, si muove con cautela, bilanciando ambizioni sportive e vincoli

Mercato Juventus, spunta questo nome a sorpresa in uscita per i bianconere! Madama lo sacrificherebbe, se dovesse piazzare quel colpo “grosso”. L’evoluzione della situazione - Il mercato della Juventus si infiamma con una sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola: un nome di peso pronto a lasciare i bianconeri, sacrificato per finanziare un colpo grosso.

Vlahovic, la Juve prova a sciogliere il nodo: avanza l'ipotesi risoluzione L'idea del club bianconero per risolvere l'intricata situazione con l'attaccante serbo In continua evoluzione la situazione che riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non rientra nei pia

Calciomercato Juventus, chi sono gli obiettivi in difesa; La Juventus e i piani del futuro: Next Gen, un progetto da sogno o un'illusione costosa? Il bilancio è positivo; Tether compra una quota della Juve, la società di crypto ha un progetto chiaro.

Mercato Juventus, il punto sulle possibili uscite dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse Il mercato Juventus è al lavoro su più fronti in questa sessione di calciomercato, con l'ob ...

Juventus, le ultime su Sancho: cosa sta succedendo - I contatti con l'entourage del calciatore inglese sono costanti e quasi quotidiani.