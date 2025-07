Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia | il tunnel il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo Una giornata maledetta

Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia. Quella che doveva essere un’avventura innocente si è trasformata in un incubo, lasciando dietro a sé domande senza risposta e un dolore profondo che ancora riecheggia.

Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia.

