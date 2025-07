Alcaraz-Fritz oggi la semifinale di Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Oggi, venerdì 11 luglio, la scena di Wimbledon si infiamma con la semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Dopo aver superato avversari di grande calibro, i due tennisti sono pronti a sfidarsi per un passo più vicino alla gloria. Ma a che ora andrà in scena questa emozionante partita e su quale canale potrai seguirla? Scopriamo insieme tutti i dettagli per non perdere neanche un punto di questa sfida imperdibile.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Taylor Fritz nella semifinale del torneo. Lo spagnolo è reduce dal successo contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 6-3 6-3, mentre l'americano ha eliminato Khachanov in quattro set (6-3 6-4 1-6 7-6).

