Il genocidio di Srebrenica è ancora una ferita aperta nel cuore dell’Europa

Il genocidio di Srebrenica rappresenta ancora oggi una ferita aperta nel cuore dell’Europa, un ricordo doloroso che non deve essere dimenticato. Dal 2022, l’ONU ha istituito l’11 luglio come Giornata internazionale di riflessione e commemorazione, per onorare le vittime di questa tragedia. Le vittime sono gli innocenti barbaramente uccisi tra il 6 e il 25 luglio 1995, un orrore che ci impone di restare vigili e impegnati nella memoria e nella pace.

Da un anno, l'Onu ha proclamato l'11 luglio Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. Si tratta della più grave strage compiuta in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. L'eccidio avviene tra il 6 e il 25 luglio 1995 ed è compiuto dai serbo-bosniaci guidati dal generale Ratko Mladi?, coadiuvati dalle milizie paramilitari di Željko Ražnatovi? più noto come la tigre Arkan. Le vittime sono gli uomini bosniaci mussulmani di Srebrenica, piccola località collinare distante circa 16 chilometri dal confine serbo. In quei giorni sono uccisi a sangue freddo 8.

