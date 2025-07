No a una seconda Agenzia delle Entrate I Comuni a Giorgetti | per la riscossione dateci accesso alle banche dati

L’idea di Giancarlo Giorgetti di creare un ente ad hoc per la riscossione dei tributi locali apre nuovi scenari nella gestione fiscale territoriale. Piuttosto che una “seconda Agenzia delle Entrate”, si prospetta una struttura innovativa, in grado di condividere banche dati e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie. Un passo deciso verso una gestione più efficiente e collaborativa, rispettando le autonomie comunali. A sera, dopo che...

L' ente ad hoc per la riscossione dei tributi locali ipotizzato da Giancarlo Giorgetti? Non se si parla di "una seconda Agenzia delle Entrate ". Forse, se si trattasse di "una struttura innovativa capace di rispondere alle necessità tipiche dei tributi comunali, utilizzando maggiormente la condivisione delle banche dati e anche le potenzialità delle nuove tecnologie, ferma restando le scelte autonome dei Comuni nella gestione". A sera, dopo che le sue parole in audizione sul decreto sui tributi regionali locali e il federalismo erano state interpretate come una bocciatura tout court della proposta del ministro dell'Economia, il presidente dell' Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi precisa.

