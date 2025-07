Minaccia minorenne con un coltello in un bar | denunciato vigile del fuoco 43enne

Momenti di paura nel cuore di Fragagnano, dove un minorenne è stato minacciato con un coltello da un uomo armato durante un alterco nel bar locale. La scena, che ha scosso la comunità, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia del 43enne vigile del fuoco coinvolto, noto alle autorità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza pubblica in piccoli centri. La notizia continua a scuotere la cittadinanza e invita a riflettere sulla prevenzione.

Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione in un bar di un piccolo centro del tarantino, Fragagnano, dove un diciassettenne sarebbe stato minacciato da un uomo armato di coltello per ragioni ancora poco chiare. L’aggressore, un 43enne del posto, vigile del fuoco e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe estratto un coltellino a scatto durante un acceso diverbio con il giovane. La notizia è stata diffusa da TarantoToday. Il ragazzo, visibilmente scosso, ha immediatamente raccontato quanto accaduto al padre, il quale si è rivolto ai carabinieri della stazione locale per sporgere denuncia. L’uomo, nel frattempo, si era allontanato a bordo della propria auto, ma è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia in servizio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Minaccia minorenne con un coltello in un bar: denunciato vigile del fuoco 43enne

In questa notizia si parla di: coltello - vigile - fuoco - 43enne

PRETENDE CONTINUAMENTE SOLDI DAI FAMILIARI: MINACCIA LA MADRE E AGGREDISCE LA ZIA CON UN PUGNO IN FACCIA: 43ENNE ADRANITA ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO Ha sferrato un pugno in faccia all’anziana zia e ha minacciato Vai su Facebook

Cade sul Monte Monarco, 43enne salvata da Soccorso Alpino e Vigili del fuoco; Omicidio a Velletri: il commercialista ucciso dal vicino di casa per un party rumoroso; Milano, sei anni di carcere al papà che minacciava di gettare i tre figli dall'8° piano.

Ubriaco dà fuoco a un campo in via Monte Peralba, i militari gli scoprono in tasca gli accendini e lo arrestano - Ha dato fuoco a un campo in due punti diversi, alle due estremità di una radura, e perlopiù a mezzogiorno, quando la temperatura elevata avrebbe potuto favorire ... ilgazzettino.it scrive

Passa la notte sul tetto della palazzina con un coltello in mano, poi si butta nel vuoto: è grave - COLOGNOLA AI COLLI (VR) – Un uomo è rimasto per tutta la notte sul tetto di un edificio di quattro piani in via Strà, brandendo un coltello durante un temporale, per poi lanciarsi nel vuoto nel primo ... Segnala nordest24.it