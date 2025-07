Montalto di Castro tragedia in spiaggia | morto 17enne sepolto dalla sabbia

Una giornata di relax si è trasformata in una tragedia a Montalto di Castro, quando un giovane di 17 anni è stato sepolto vivo dalla sabbia mentre giocava con i fratellini. Un dramma che scuote la comunità e ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza sulle spiagge. La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare le regole e di vigilare sempre sui più piccoli.

Il ragazzo stava giocando con i fratellini più piccoli quando è sceso nella buca per non fare ritorno L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Montalto di Castro, tragedia in spiaggia: morto 17enne sepolto dalla sabbia

In questa notizia si parla di: montalto - castro - tragedia - spiaggia

Cocaina e hashish a Montalto di Castro: i Carabinieri arrestano 2 uomini - Nella scorsa settimana, i Carabinieri di Tuscania hanno sgominato un traffico di droga a Montalto di Castro.

Montalto di Castro, tragedia in spiaggia: ragazzo scava buca e muore sepolto dalla sabbia Vai su X

| Clicca Mi piace! Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia: #ILMONITO (Adnkronos) – Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Un giovane di 17 anni è morto sepolto dalla L'articolo Tragedia Vai su Facebook

17enne muore inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca: tragedia a Montalto di Castro; Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia; Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia.

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato con i fratellini con cui giocava - Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, di fronte al camping Villaggio California. Secondo ilmessaggero.it

Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia - Un 17enne è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Lo riporta msn.com