Adriano Panatta si sbilancia | Sinner favorito con Djokovic ma deve stare attento Cobolli mi piace non è robotico

75mo compleanno per Adriano Panatta nel giorno in cui il t ennis italiano è stato protagonista a Wimbledon, con due quarti di finale nel tabellone maschile. L’ex fuoriclasse tricolore ne ha parlato nel consueto podcast La Telefonata con Paolo Bertolucci. Sulla vittoria di Sinner: “Shelton l’unica chance che ha è andare al tiebreak, perché lui è scarso a livello difensivo. Ovviamente intendo a livello di primi dieci. Serve molto bene, poi non è questo fenomeno a rete”. Molto più intenso l’altro match: “Cobolli avevo detto che avrebbe fatto la partita e la partita l’ha fatta. Gli ho scritto un messaggio dicendogli che ormai è un giocatore vero, i top-10 lo stanno aspettando. 🔗 Leggi su Oasport.it