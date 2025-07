Canton Ticino grave incidente in montagna | muore escursionista 82enne

Una tragedia scuote il Canton Ticino: un escursionista di 82 anni ha perso la vita in un incidente sulle montagne sopra Gorduno. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato grande cordoglio e attenzione, ricordandoci quanto le bellezze naturali siano anche fonte di pericolo. La comunità si stringe attorno ai familiari colpiti da questa perdita devastante, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Un tragico incidente si √® verificato nel primo pomeriggio di ieri, gioved√¨ 0 luglio, poco dopo le 14, sulle montagne sopra Gorduno, nel Bellinzonese. Un escursionista 82enne, cittadino italiano residente in provincia di Varese, ha perso la vita in seguito a una caduta di circa 90 metri in zona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

