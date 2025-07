Frontale in curva | tre feriti in ospedale uno è in gravi condizioni

Un sorpasso azzardato in curva si trasforma in una tragedia, lasciando tre feriti e un uomo in gravissime condizioni. L’incidente di questa mattina ad Ancona, tra via Posatora e il parco Belvedere, ha sconvolto la comunità . Le vetture coinvolte sono irriconoscibili, testimoniando la violenza dell’impatto. Un richiamo alla prudenza sulla strada prima che si ripeta un episodio così drammatico.

ANCONA - Un sorpasso in curva e lo schianto contro un’automobile che proveniva dal senso opposto di marcia. Tre feriti, uno è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina all’alba, in via Posatora, vicino al parco Belvedere, poco prima della chiesa. Irriconoscibili le vetture. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: curva - feriti - gravi - condizioni

Incidente a Primiero: 6 giovani feriti, 2 gravi https://www.radioprimiero.it/news/incidente-a-primiero-6-giovani-feriti-2-gravi-967.html Vai su Facebook

Frontale in curva: tre feriti in ospedale, uno è in gravi condizioni; Scontro tra due auto sulla Strada del Vino: gravi i conducenti e ferita una passeggera; Due auto di amici fuori strada alla curva a gomito: quattro feriti.

Contatto tra due moto in curva, ferite gravi per un centauro ... - MSN - Un centauro è stato trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Riporta msn.com

Il tragico schianto a Naro, chi è la vittima e come stanno i feriti (due in gravissime condizioni) - Leggi ... Si legge su informazione.it