Kean Inter l’Al Hilal di Inzaghi piomba sull’obiettivo nerazzurro | colpo più difficile questo fattore decisivo

L'attenzione di Al Hilal si sposta su Moise Kean, il giovane attaccante della Fiorentina nel mirino dei nerazzurri. Dopo aver concluso l'acquisto di Theo Hernandez, il club saudita intensifica i suoi sforzi per rinforzare la rosa con un colpo di grande impatto. La trattativa si fa piĂą intricata e il futuro di Kean potrebbe dipendere da fattori decisivi che potrebbero cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa operazione di mercato.

Kean Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Dopo aver ufficializzato il colpo Theo Hernandez dal Milan, l’ Al Hilal continua a guardare con grande attenzione alla Serie A per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club saudita si sarebbe informato anche sulla situazione di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che resta un nome caldo sul mercato. I contatti tra le parti sono giĂ partiti e il profilo dell’ex Juve intriga la dirigenza araba, decisa a regalare a Simone Inzaghi un altro innesto offensivo di qualitĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, l’Al Hilal di Inzaghi piomba sull’obiettivo nerazzurro: colpo piĂą difficile, questo fattore decisivo

In questa notizia si parla di: inter - hilal - nerazzurro - colpo

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

L’#AlHilal di #Inzaghi piomba su Ederson ? Si complica l’obiettivo di mercato, concorrenza agguerrita LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO #internews24 Vai su Facebook

Inzaghi-Al Hilal, la pista si fa calda: colpo di scena improvviso per l’Inter; Inzaghi saluta l’Inter: Decisione di comune accordo. Subito possibile avversario dei nerazzurri al Mondiale; Inzaghi-Al Hilal, l'Inter di Marotta si prepara al grande colpo e il primo nome è un gradito ritorno.

Dal PSG all’Inter: colpo SPETTACOLARE per Chivu | Lo aspetta direttamente in ritiro - La dirigenza nerazzurra è pronta ad accontentare la richiesta di Chivu: individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa ... Secondo ternananews.it

Calciomercato, Inter-Ederson clamoroso colpo di scena. All in per Leoni. E Calhanoglu... Rumor - Hilal di Simone Inzaghi, che a breve annuncerà l'acquisto di Theo Her ... Lo riporta affaritaliani.it