Ercolano auto sbanda e finisce in un negozio

Un grave incidente si è verificato nella notte di sabato in via Leonardo Da Vinci, dove un'a velocità elevata è finita contro la vetrina di undi abbigliamento. A bordo dell'utilitaria viaggiavano due donne di 20 e 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, unata avrebbe causato lo schianto. L'impatto è stato così violento da distruggere la vetrata e danneggiare parte del muro del. Anche l'ha riportato gravi danni, mentre la giovane alla guida è rimasta coinvolta nel devastante incidente.