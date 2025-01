Ilfattoquotidiano.it - Davanti alla scuola di Valditara serve un’altra idea di educazione, fondata sulla pedagogia della pace

Dopo le linee guida per l’civica, fondate su impresa patria e nazionalismo, il ministroha messo al lavoro una Commissione perre Nuove indicazioni nazionali per la, delle quali ha fornito anticipazioni sull’orientamento culturale e sui componenti incaricati di elaborarle. Sul piano degli indirizzi ne emerge unacome “veicolo di mentalità reazionaria già dprimaria”, sintetizza lo storico Giovanni Carosotti (il manifesto, 16 gennaio 2025). Per quanto riguarda la composizione, insiemepedagogista Loredana Perla, è presieduta da quell’Ernesto GalliLoggia che sciorina da anni sul Corrieresera elogiguerra in tutte le sue accezioni, perché, per esempio, “la guerra mette in gioco tratti ancestrali dell’identità umana cui è difficile negare un valore elementare ma pur sempre cruciale: il coraggio, il sentimento di solidarietà con chi sta al nostro fianco, l’abnegazione” (23 novembre 2023).