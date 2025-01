Quotidiano.net - Cosa cambia per i risparmiatori italiani dopo l'accordo Generali-Natixis

Roma, 21 gennaio 2025 – Un nuovo gigante del risparmio, metà italiano e metà francese, prende forma.e Bpce hanno siglato un memorandum d’intesa (MoU) per creare una joint venture che ambisce a diventare uno dei principali player europei dell’asset management. La società, che si prevede gestirà asset per 1.900 miliardi di euro e ricavi stimati in 4,1 miliardi di euro, sarà operativa entro il 2026 e avrà una durata contrattuale iniziale di 15 anni. "La creazione di un asset manager leader in Europa e tra i primi dieci al mondo rappresenta un passo cruciale per il nostro settore", ha dichiarato Philippe Donnet, ceo di. Tuttavia, non mancano le domande sui reali benefici per i. Struttura e governance della nuova entità Il gruppo assicurativo triestino e il conglomerato bancario francese, proprietario didal 2021, hanno progettato una governance paritetica per la nuova realtà.