Romadailynews.it - Cina: portavoce Esteri, manterra’ sostegno a OMS in adempimento di doveri

Leggi su Romadailynews.it

Ildel ministero cinese deglioggi ha dichiarato che il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) dovrebbe essere rafforzato, non indebolito, e che lacontinuera’ a sostenere l’OMS nell’dei suoi. IlGuo Jiakun ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda riguardante l’ordine esecutivo dato ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ritirare gli Stati Uniti dall’OMS. Guo ha dichiarato che, in quanto organizzazione internazionale autorevole nel campo della salute pubblica globale, l’OMS svolge un ruolo di coordinamento centrale nella governance della salute globale e il suo ruolo dovrebbe essere rafforzato, non indebolito. La, come sempre, sosterra’ l’OMS nell’dei suoi, approfondira’ la cooperazione internazionale in materia di salute pubblica, rafforzera’ la governance della salute globale e promuovera’ la costruzione di una comunita’ globale di salute per tutti, ha aggiunto Guo.