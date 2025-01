Screenworld.it - Chris Columbus sulla serie tv di Harry Potter: “È un’idea fantastica!”

Latv diha scatenato opinioni contrastanti tra i fan, dividendo le fazioni in chi è curioso di vedere cosa verrà portato sullo schermo e chi è terrorizzato all’idea di veder rovinata una saga cinematografica che ha portato emozioni forti nei loro cuori per molti anni, e ancora lo riesce a fare., che ha diretto i primi due film della saga, ha espresso la sua opinione riguardo la produzione dellatelevisiva che riprenderà da capo la storia del maghetto più famoso di tutti i tempi, promettendo di essere più fedele rispetto ai film. Anche HBO ha descritto lacome un “adattamento fedele” della saga fantasy creata da JK Rowling. Nei film, è risaputo che vi sono state mancanze importanti per quanto riguarda la narrazione di alcuni eventi. Uno degli esempi più eclatanti, che i fan non hanno ancora digerito dopo molti anni, è la storia sul passato del personaggio di Tom Riddle, che viene solo accennata nel filme il principe mezzosangue, mentre nel corrispondente libro della saga letteraria viene spiegato nel dettaglio tutto ciò che riguarda la famiglia Gaunt, da cui discende la madre, e cosa succede al padre babbano.