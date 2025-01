Ilfattoquotidiano.it - Chi è Steve Witkoff, l’uomo di Trump in Medio Oriente (e compagno di golf) che ha mediato la tregua a Gaza

Non ha nessuna esperienza di politica estera, e nemmeno nessuna formazione specifica su diplomazia e negoziati. Corrisponde però al profilo non convenzionale, cioè privo di competenze specifiche, che tanto piace al presidente Donald, con cui gioca adagli anni ’80., il nuovo inviato speciale in, è tra i fautori dellatra Israele e Hamas, e lo stesso gruppo islamista ha lodato i suoi sforzi per la pace: “Se non fosse stato per il presidente, per la sua insistenza nel porre fine alla guerra e per l’invio di un rappresentante decisivo, l’accordo non si sarebbe mai concretizzato”, ha detto un suo alto funzionario dal Qatar, sottolineando cheè il benvenuto a. “Può venire a vedere la gente e cercare di capire i loro sentimenti e desideri in modo che la posizione americana possa basarsi sugli interessi di tutte le parti, e non solo di una parte”, ha aggiunto.