Iltempo.it - Bibbiano, Lucarelli condannata a risarcire lo psicologo Foti: "Lo ha diffamato"

Il Tribunale civile di Torino ha condannato per diffamazione Selvaggia25mila euro a Claudio, loassolto nell'inchiesta sui presunti illeciti a. La diffamazione è relativa a un articolo pubblicato il 12 novembre 2021 sul quotidiano "Il Domani" intitolato "La sentenza di Reggio Emilia., la condanna dicancella il metodo degli ostetrici dei ricordi". Nel provvedimento letto dall'AGI, la giudice Federica Francesca Levrino scrive che "l'articolo deve ritenersirio nella parte in cui attribuisce ao al suo approccio metodologico, attraverso il pedissequo accostamento di fatti veri ma tra loro scollegati e la costruzione di un parallelismo consequenziale tra eventi veri o verosimili ma non accomunati da una certa derivazione causale, un'indimostrata esclusiva responsabilità nella verificazione di eventi tragici, finendo in tal modo con l'esporrea critica come se quei fatti fossero effettivamente a lui solo riferibili".