Oasport.it - Abbruzzese settimo nel superG di Coppa Europa a Reiteralm. Prima vittoria per Elezi Cannaferina

Dopo il terzo posto di ieri, il francese Albansi migliora e centra ladella carriera inneldi. Nella seconda gara in due giorni sul tracciato austriaco,ha dominato, infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari.Al secondo posto, infatti, ha concluso il norvegese Rasmus Windingstad, staccato di 63 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche lo svizzero Eric Wyler (+0.76), che ha preceduto il connazionale Dominic Ott (+0.83). Quinta posizione per l’austriaco Fabian Bachler (+0.92) davanti allo svizzero Alessio Miggiano (+0.97).Marconon riesce a confermarsi sul podio come ieri (secondo), ma è anche oggi il migliore degli azzurri con ilposto finale a 1.05 dalla vetta. Completano la Top-10 il canadese Raphael Lessard (+1.