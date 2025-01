Wembanyama missione profeta in patria | Spurs a Parigi il 21enne visita il palazzetto in cui è cresciuto

Leggi su Sportface.it

La settimana appena cominciata si prospetta carica di emozioni per Victor, che torna a casa nella “sua”per gli NBA Paris Games 2025. Una doppia sfida che vedrà in scena gli Indiana Pacers ma soprattutto, appunto, i San Antoniodel giovanissimo talento francese, giunto alla seconda stagione in NBA. Proprio nella capitale francese, con la maglia del Metropolitans 92, il classe 2004 si è messo definitivamente in mostra meritandosi l’avventura Oltreoceano. Saranno due le gare in programma, la prima giovedì 23 gennaio alle ore 20:00 e la seconda sabato 25 gennaio alle ore 18:00.Un evento attesissimo, sia dai tifosi francesi che dastesso, il quale ha dato il via a una vera e propria caccia al tesoro per accaparrarsi un totale di dieci biglietti. Un’iniziativa annunciata dal giocatore tramite i propri social: in cinque città (, Lione, Lille, Marsiglia e Bordeaux) sono stati nascosti altrettanti QR Code tramite i quali è possibile aggiudicarsi due biglietti per ogni codice per le partite che si terranno alla Accor Arena della capitale transalpina.