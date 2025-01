Oasport.it - Tour Down Under 2025: inizia la stagione in Australia. Primi test per diversi corridori

Leggi su Oasport.it

Come da tradizionedall’ladel grande ciclismo su strada. Primo appuntamento del Worldè ovviamente ilche scatterà domani, con sei tappe da percorrere molto interessanti edi qualità al via. Andiamo a scoprire la corsa oceanica nel dettaglio.TAPPETappa 1 (16/01): Tanunda – Tanunda (144 km)Tappa 2 (17/01): Norwood – Lobethal (141,6 km)Tappa 3 (18/01): Tea Tree Gully – Campbelltown (145,3 km)Tappa 4 (19/01): Murray Bridge – Port Elliot (136,2 km)Tappa 5 (20/01): Christies Beach – Willunga Hill (129,3 km)Tappa 6 (21/01): Unley – Mount Lofty (128,2 km)FAVORITIIl più atteso è ovviamente il vincitore uscente, il britannico Stephen Williams (Israel – Premier Tech), che lo scorso anno ha dato spettacolo su queste strade. Non mancano i rivali: dal padrone di casa Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), passando per il colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) fino ad arrivare agli altri britannici Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) ed Oscar Onley (Team Picnic PostNL).