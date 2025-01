Ilprimatonazionale.it - Torna il Bergoglio immigrazionista: “L’Italia non fa figli, faccia entrare i migranti”

Roma, 20 gen – Ospite nel salotto buono della sinistra italiana, cioè Che tempo che fa di Fabio Fazio, papaha rispolverato la solita retorica a favore dell’immigrazione incontrollata, proponendo l’arrivo degli stranieri come soluzione alla crisi delle nascite: “In Italia l’età media è di 46 anni: non fa. Questa è una cosa che va risolta”.Papa: “non fa”Dopo i riposizionamenti al vertice di Mark Zuckerberg e della Silicon Valley in genere, che sembrano voler tagliare i ponti con l’imbarazzante fardello dell’ideologia woke, ci si poteva chiedere, mischiando il sacro e il profano, il serio e il faceto, cos’avrebbe fatto un’altra grande agenzia di senso come il Vaticano. Se l’intenzione di quest’ultimo era quella di proseguire nella svolta ultra-progressista di papa Francesco o se si sarebbe in qualche modo ravveduto.