Roma AZ nel mirino | Ranieri cerca la cura al mal di trasferta

Archiviata la vittoria per 3-1 con il Genoa, per lanon c’è tempo di rimanere incollati al passato. I giallorossi sono tornati alla via della vittoria e desiderano dare continuità alla prestazione messa a referto con il Grifone. Il focus ora si sposta sull’Europa League, competizione tanto cara alla dirigenza e fondamentale anche per chi gioca meno. L’obiettivo, infatti, è quello di strappare il pass per il prossimo turno di Coppa UEFA. I capitolini avranno il primo matchpoint giovedì 23 gennaio, più nello specifico alle 18:45 con l’AZ. Una gara da non sottovalutare, contro un avversario che tenterà di compiere un’impresa di fronte al suo pubblico.Claudioè consapevole che il morale sia finalmente alto ma, al tempo stesso, è cruciale non cadere nella trappola della presunzione.