Piazza San Carlo un anno e 5 mesi per Chiara Appendino Salvini attacca le toghe | Condanna ingiusta

Finisce con unaper: un, 5e 23 giorni di reclusione. Così la Corte di assise di Appello di Torino ha ricalcolato lal'ex sindaco del capoluogo piemontese, oggi parlamentare del M5s. Laarriva per i fatti diSandel 2017. La stessa pena è stata formulata per l'ex Capo di gabinetto Paolo Giordana. È stato assolto invece Maurizio Montagnese, all'epoca presidente dell'agenzia turismo Torino. Lo scorso 17 giugno la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di appello dindo "irrevocabile" la responsabilità penale di, ma ordinando ai giudici subalpini di ricalcolare al ribasso la sua(18) perché nel frattempo c'erano state delle remissioni di querela. Gli avvocati dellaavevano proposto undi reclusione con la conversione in centomila euro.