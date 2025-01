Lapresse.it - Palermo, Mattarella visita la scuola De Amicis: i suoi alunni furono vittima di insulti razzisti

Il presidente della Repubblica Sergiohato lunedì mattina a sorpresa ladi‘Edmondo De-Leonardo Da Vinci’ nella sede di via Serra di Falco, nel quartiere Noce-Malaspina. Il capo dello Stato si è intrattenuto in particolare con i bimbi della 5° C, una classe primaria multietnica, i cuioggetto a ottobre die commenti a sfondo razzista mentre partecipavano all’iniziativa ‘Io leggo perché’, al centro di. Allora, alcuni passanti avevano apostrofato i venti bambini facenti parte della classe (tutti italiani, ma 16 di loro con genitori ghanesi o mauriziani), con frasi come “siete tutti strani”. Tutt’altro che imbarazzati dalla presenza dell’ospite illustre (laè stata tenuta segreta dalla dirigente scolastica Giovanna Genco), i ragazzini hanno rivolto al Presidente alcune domande, consegnandogli alcuni doni.