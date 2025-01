Ilgiorno.it - L’Università di Pavia inaugura il suo 1.200esimo anno accademico. “Dall’825 centro di attrazione per studenti”

, 20 gennaio 2025 – I rettori o i loro delegati di diverse università italiane e straniere hpartecipato questa mattina all’zione dell’, il 1.dal Capitolare di Lotario. "Era l’825 quando il Re d’Italia e futuro imperatore carolingio istituì auna scuola di arti liberali e scienze religiose - ha ricordato il rettore Francesco Svelto in apertura del suo intervento in occasione dell’zione dell’che si è tenuta in un gremito teatro Frachini -. Dunque, 1.200 anni fa,iniziò a diventare undiper gli". E lo è sempre di più. Negli ultimi 5 anni, infatti, gliiscritti ai corsi di laurea sono passati da 24mila a più di 27.500, con un aumento pari a circa il 15%.- l'Università dil'2024-2025, il 1200° dal Capitolare di Lotario l Teatro Fraschini .