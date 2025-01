Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 gennaio 2025: Manuel chiede a Jana di sposarlo

© US MediasetMomento romantico in arrivo a La. Negli episodi in onda nei prossimi giorni, grazie anche all’aiuto dell’amica Blanca Palomar,de Lujan si fa coraggio eExposito di. Proposta che la domestica accoglie con gioia. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 20: Curro vuole partire in guerraCurro ha deciso di arruolarsi come volontario nella guerra in Europa, e questa rivelazione sconvolge tutti a La, poiché la sua scelta appare non solo priva di senso, ma anche estremamente pericolosa. Nessuno riesce a fargli cambiare idea, Curro è determinato a partire per combattere.