Liberoquotidiano.it - La lezione di Tolkien: vanità significa rovina, un tesoro ritrovato

Leggi su Liberoquotidiano.it

L a beatitudine e la tentazione, la virtù e l'hybris, la sublimità e la corruzione, il male e le sue vie oscure, lasquarciata dalla redenzione. La cifra narrativa di J.R.R., persino il suo cruccio, è questo sinolo; ed è per questo cheresta incompreso e travisato. Opportuna, dunque, La caduta di Númenor, un'antologia di suoi testi ben architettata dal curatore Brian Sibley e illustrata dalla maestria di Alan Lee, che Bompiani (pp. 318, euro 35) pubblica in italiano due anni dopo l'originale. Ora, di inedito c'è solo il percorso costruito da Sibley, prolifico scrittore e autore radiofonico inglese, che in luglio ha varcato la soglia dei 75 anni. I testi disono invece arcinoti, estratti dai suoi libri editi e riediti. Cui prodest, allora? Nei decenni, l'opera filologica di scavo e recupero degli inediti realizzata dal figlio dello scrittore, Christopher, seguito da qualche studioso vero, ha dissotterrato gemme altrimenti perdute, producendo migliaia di pagine.