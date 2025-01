Ilfattoquotidiano.it - Juve e Milan, confusione chiama bidone: a gennaio in scena il calciomercato dei disperati

Araujo, Tomori, anzi no Kelly. Rashford, Joao Felix, magari arriva Walker. Tante idee, quasi tutte confuse, nella spasmodica ricerca di rinforzare una squadra che evidentemente non era stata costruita bene e raddrizzare la stagione: è ildeidintus e, per ragioni diverse, sono le big più in difficoltà in campionato, quelle che più hanno deluso le aspettative. Non per caso sono anche le più attive sul mercato. L’affanno con cui Giuntoli (ma il discorso vale anche per Ibrahimovic&C.) si agita, salta di nome in nome, passa da un reparto all’altro, scandaglia tornei in giro per l’Europa alla ricerca dell’occasione giusta che non c’è, fa capire che qualcosa non ha funzionato. Si sapeva che le rivoluzioni non si fanno in un giorno, o meglio in una sessione di mercato, e a settembre la sensazione era già quella di una rosa forte ma incompleta, che sul campo si è rivelata soprattutto la seconda e meno la prima, complice l’infortunio di Bremer.