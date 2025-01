Tvzap.it - In auto contro il muretto, a bordo tutti giovanissimi: ci sono vittime

Un'auto mobile con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada nella serata di ieri, domenica 20 gennaio 2025, a Vignola, in provincia di Modena, schiantandosi contro un muretto. La vettura si è capovolta subito dopo l'impatto. I due ragazzi di 18 e 24 anni sono morti sul colpo. Gli altri tre giovani a bordo sono rimasti feriti. A riportare la notizia la «Gazzetta di Modena». Schianto mortale nel Modenese. Due ragazzi di 18 e 24 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Vignola, feriti, invece, altri tre giovani.