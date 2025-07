Villa Pamphili distrutta cella del carcere di Larissa da Kaufmann domani l’estradizione in Italia a Rebibbia con perizia psichiatrica

Domani a Roma si conclude un lungo capitolo di attesa: Francis Kaufmann, il 46enne californiano coinvolto in un caso complesso e delicato, sarà trasferito nel carcere di Rebibbia per una perizia psichiatrica. Dopo l’estradizione dalla Grecia, dove la cella di Larissa è stata distrutta, Kaufmann sarà preso in consegna dagli agenti e sottoposto a valutazioni che potrebbero fare luce sui suoi molteplici aspetti clinici e legali.

Villa Pamphilj, Charles Francis Kaufmann arrestato 5 volte in Usa per violenza domestica e aggressioni, il gip: "Scontati 120 giorni di carcere" - Villa Pamphili, un’oasi di tranquillità nel cuore di Roma, si trova ora al centro di un caso di cronaca mondiale.

Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia | Atteso a Roma venerdì al carcere di Rebibbia, andrà in Psichiatria - Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso a Roma venerdì dopo aver devastato la cella in cui era detenuto in Grecia, a Larissa, e dopo essere finito nel repart

Kaufmann devasta la cella nel carcere in Grecia, a Roma andrà in psichiatria. All'Opera si finse un tenore: «Sono un cantante lirico» - La violenza di Charles Francis Kaufmann, 46enne californiano arrestato a Skiathos lo scorso 13 giugno per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della presunta figlia Andromeda